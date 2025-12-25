Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη ο πρόεδρος μετά το σκάνδαλο με τα ναρκωτικά

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη σήμερα (25/12), μετά από ώρες κατάθεσης στη διευρυνόμενη έρευνα για ναρκωτικά στην Τουρκία.



Ο Σαράν, εξέχων Τουρκοαμερικανός στέλεχος των μέσων ενημέρωσης και πρόεδρος της Saran Holding, είχε τεθεί υπό κράτηση αργά την Τετάρτη από τις ομάδες της Επαρχιακής Χωροφυλακής Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο έρευνας που διευθύνει το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.



Η έρευνα, σύμφωνα με την dailysabah.com η οποία έχει ήδη εμπλέξει πρόσωπα υψηλού προφίλ από τους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, επεκτάθηκε έντονα στον χώρο του αθλητισμού με τη σύλληψη του προέδρου της Φενερμπαχτσέ μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.



Μετά από έναν τυπικό ιατρικό έλεγχο, ο Σαράν μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστήριο Τσαγκαλάι.

Η κατάθεσή του ενώπιον των εισαγγελέων διήρκησε περίπου δύο ώρες, μετά την οποία οι αρχές διέταξαν την απελευθέρωσή του υπό δικαστικό έλεγχο.



Νομικές πηγές ανέφεραν ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν συνεχιζόμενους περιορισμούς καθώς η έρευνα συνεχίζεται.



Σε γραπτή ανακοίνωση, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ο Σαράν είχε τεθεί υπό κράτηση με υποψία «παροχής ναρκωτικών», «διευκόλυνσης χρήσης ναρκωτικών» και «προσωπικής χρήσης ναρκωτικών», επικαλούμενο πρόσφατα αποκτημένα εγκληματολογικά ευρήματα, ψηφιακές επικοινωνίες και καταθέσεις μαρτύρων που προστέθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης.

