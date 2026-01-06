Μενού

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80: Από δική τους «τρικλοποδιά» το έχασαν στην πόλη

Ο Ολυμπιακός άντεξε χωρίς τον Μιλουτίνοφ για 35 λεπτά στην Πόλη, αλλά στο φινάλε λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην 20ή στροφή της EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε είχε 0/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε το χέρι της στο δεύτερο και από το 35ο λεπτό και έπειτα, υπέταξε τον Ολυμπιακό με 88-80 στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντόντα Χολ ήταν εκπληκτικός όσο άντεξε, αλλά το τέταρτο φάουλ του, τον καθήλωσε στον πάγκο, στο διάστημα που ο Ολυμπιακός έχασε τελικά την επαφή. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, double double για τον σέντερ του Ολυμπιακού με 16 και 11 ριμπάουντ.

