Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80: Από δική τους «τρικλοποδιά» το έχασαν στην πόλη

Η Φενέρμπαχτσε είχε 0/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε το χέρι της στο δεύτερο και από το 35ο λεπτό και έπειτα, υπέταξε τον Ολυμπιακό με 88-80 στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντόντα Χολ ήταν εκπληκτικός όσο άντεξε, αλλά το τέταρτο φάουλ του, τον καθήλωσε στον πάγκο, στο διάστημα που ο Ολυμπιακός έχασε τελικά την επαφή. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, double double για τον σέντερ του Ολυμπιακού με 16 και 11 ριμπάουντ.

