Φενέρμπαχτσε: Πάει για τη μεγάλη «κλοπή», ο Λάρκιν έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της

Σαν... βόμβα έπεσε η είδηση από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

