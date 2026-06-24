Φενέρμπαχτσε: Πάει για τη μεγάλη «κλοπή», ο Λάρκιν έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της

Σαν... βόμβα έπεσε η είδηση από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.
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