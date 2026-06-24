Η περιπέτεια της Ανθής Βούλγαρη και η ατάκα που τρόμαξε τον Χασαπόπουλο: «Έβγαλα σπυράκια σε όλο το σώμα»

Η Ανθή Βούλγαρη περιέγραψε νωρίτερα σήμερα (24/6) στον αέρα του «Κοινωνία, Ώρα Mega» την περιπέτεια που είχε χθες (23/6) το μεσημέρι όταν γέμισε με σπυράκια όλο της το σώμα και από το Κορωπί χριεάστηκε να φτάσει στη... Νέα Σμύρνη για να βρει γιατρό.

Μάλιστα, η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε την αγανάκτησή της που στην Ανατολική Αττική υπάρχουν μόνο Κέντρα Υγείας και όχι ένα κανονικό νοσοκομείο, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχασε το χιούμορ της, όπως θα δείτε από τις ατάκες της στη συνέχεια.

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Προς στιγμή δε «τρόμαξε» και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο όταν του είπε ότι έχει από τον γιατρό χαρτί για να πάρει αναρρωτική άδεια για μία εβδομάδα, αλλά δεν το χρησιμοποίησε σκεπτόμενη «ποιος τον ακούει τώρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Κάτι με πείραξε εμένα χθες... Κάτι με τσίμπησε; Κάτι έφαγα; Και έβγαλα σπυράκια σε όλο μου το σώμα. Ώπα, λέω αλλεργία, αλλεργικό σοκ. Εντάξει, αναπνέεις, είσαι καλά. Κλειστά όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, λέω να πάω στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου

Έναν γενικό ιατρό είχε, με είδε, λέει "θέλετε δερματολόγο", λέω "το ξέρω"», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Πάω στο Συγγρός, 40 λεπτά διαδρομή, αν είχα κάτι χειρότερο, θα είχα μείνει στον δρόμο. Φτάνω , 30 άτομα απέξω. Καλά λέω, πάει, τελειώσαμε. Τελικά βρήκα έναν γιατρό στη Νέα Σμύρνη και πήγα. Ρε συ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να μην έχει στην Ανατολική Αττική ένα Νοσοκομείο, αμάν», σχολίασε η παρουσιάστρια του Κοινωνία Ώρα Mega.

«Δεν μπορούσε κάποιος να σου πει να πάρεις μια αντιβίωση;», τη ρώτησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για να του απαντήσει: «Όχι, δεν μπορούν να στο πουν έτσι».

Όταν ο γνωστός δημοσιογράφος τη ρώτησε τελικά τι είχε, η Ανθή Βούλγαρη του απάντησε: «δεν ξέρω τι, κάτι έχω πάθει αλλεργία» για να ακολουτθήσει ο παρακάτω διάλογος, από τον οποίο δεν έλειψε το χιούμορ και τα πειράγματα.

Χασαπόπουλος: Από τη δουλειά είναι.

Βούλγαρη: Κάτι με τσίμπησε και επειδή έχει πέσει, λέει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, γι'αυτό τα έβγαλα.

Χασαπόπουλος: Άμα κάτσεις σπίτι, θα περάσουν αυτά.

Βούλγαρη: Μου σύστησαν μια εβδομάδα. Αλλά λέω τώρα μια εβδομάδα;

Χασαπόπουλος: Πλάκα κάνεις...

Βούλγαρη: Όχι, αλήθεια έχω και το χαρτί.

Χασαπόπουλος: Καλά, μην τυχόν, δέκα μέρες έχουμε ακόμα.

Βούλγαρη: Και λέω, ποιος τον ακούει τώρα μια εβδομάδα...

Χασαπόπουλος: Εδώ κάνουμε υπομονή, πάμε ερχόμαστε, πάμε ερχόμαστε.

Βούλγαρη: Μου είπε, βέβαια, ότι μπορεί να σε κολλήσω.

Χασαπόπουλος: Ε, καλά δεν κολλάει τόσο πολύ.

Βούλγαρη: Λες να με τσίμπησε καμιά αράχνη;

Χασαπόπουλος: Και να είσαι spiderman; Πέρασαν;

Βούλγαρη: Όχι, δεν έχουν περάσει, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ. Το θέμα είναι ότι δε γίνεται σε ολόκληρη περιοχή να μην υπάρχει κανονικό Νοσοκομείο. Και αυτοί οι άνθρωποι στο Κέντρο Υγείας τι να κάνουν...

Χασαπόπουλος: Αν πήγαινες σε εφημερεύον νοσοκομείο, θα έκανες περισσότερες ώρες.

Βούλγαρη: Μα δεν σου είπα ότι πήγα στο Συγγρός; Τελοσπάντων, αυτό είχα να πω, αλλά ό,τι και να λέμε...