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«Greek καμάκι» στο Love Island: Η απρόσμενη ελληνική λέξη που χρησιμοποίησε παίκτης για να «την πέσει»

Παίκτης του Love Island των ΗΠΑ χρησιμοποίησε μια απρόσμενη ελληνική λέξη για να φλερτάρει μια κοπέλα και πέτυχε.

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Στιγμιότυπο από το Love Island
Στιγμιότυπο από το Love Island | TikTok / Love Island USA
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Έναν ασυνήθιστο τρόπο βρήκε παίκτης του Love Island για να φλερτάρει μια κοπέλα που συμμετείχε στο ριάλιτι, χρησιμοποιώντας μια όχι και τόσο «ρομαντική» ελληνική λέξη. Κι όμως, το greek καμάκι πέτυχε για ακόμη μια φορά.

Συγκεκριμένα, στην έκδοση του ριάλιτι ζευγαριών που προβάλλεται αυτό το διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες viral έγινε ένα στιγμιότυπο φλερτ ανάμεσα στους παίκτες, Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ. 

Ο 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον που έχει ρίζες από την Κύπρο και την Αυστραλία, φλέρταρε την 22χρονη Νιού Χάμσαϊρ, όσο έτρωγαν καρπούζι.

@loveislandusa New love language unlocked 🍉 #LoveIslandUSA ♬ original sound - Love Island USA


Τότε την ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά, με εκείνη να του απαντά αρνητικά. Εκείνος τότε επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη «καρπούζι» με τους δύο τους να γελούν.

Η ελληνική λέξη «καρπούζι» αποτέλεσε αφορμή για το πρώτο φλερτ του ζευγαριού, που αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αγαπητά του ριάλιτι που είναι ακόμα σε εξέλιξη.

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