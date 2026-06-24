«Greek καμάκι» στο Love Island: Η απρόσμενη ελληνική λέξη που χρησιμοποίησε παίκτης για να «την πέσει»

Έναν ασυνήθιστο τρόπο βρήκε παίκτης του Love Island για να φλερτάρει μια κοπέλα που συμμετείχε στο ριάλιτι, χρησιμοποιώντας μια όχι και τόσο «ρομαντική» ελληνική λέξη. Κι όμως, το greek καμάκι πέτυχε για ακόμη μια φορά.



Συγκεκριμένα, στην έκδοση του ριάλιτι ζευγαριών που προβάλλεται αυτό το διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες viral έγινε ένα στιγμιότυπο φλερτ ανάμεσα στους παίκτες, Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ.

Ο 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον που έχει ρίζες από την Κύπρο και την Αυστραλία, φλέρταρε την 22χρονη Νιού Χάμσαϊρ, όσο έτρωγαν καρπούζι.

♬ original sound - Love Island USA @loveislandusa New love language unlocked 🍉 #LoveIslandUSA



Τότε την ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά, με εκείνη να του απαντά αρνητικά. Εκείνος τότε επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη «καρπούζι» με τους δύο τους να γελούν. Τότε την ρώτησε, με εκείνη να του απαντά αρνητικά. Εκείνος τότε επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη «καρπούζι» με τους δύο τους να γελούν.

Η ελληνική λέξη «καρπούζι» αποτέλεσε αφορμή για το πρώτο φλερτ του ζευγαριού, που αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αγαπητά του ριάλιτι που είναι ακόμα σε εξέλιξη.