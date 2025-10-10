Φιλίπ Πετρούσεφ στο Gazzetta: «Να επιστρέψω στον Ολυμπιακό; Γιατί όχι...»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του, με τον Σέρβο φόργουορντ να λάμπει ήδη με τη νέα του ομάδα, την Ντουμπάι, στην EuroLeague.

Το ταξίδι του βέβαια μέχρι να φτάσει στην «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης είχε… κύματα.

Ο ίδιος, παρότι ήταν σε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, επέλεξε να αποχωρήσει, ώστε να πάει κάπου που θα πάρει τον χρόνο που ήθελε. Μέχρι να γίνει αυτό, συνέβησαν αρκετά, όμως εν τέλει, την περασμένη σεζόν την ολοκλήρωσε στον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου έλαμψε.

