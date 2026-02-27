Μενού

Football Rankings: Στο Champions League ο Ολυμπιακός, 3 ομάδες στο Europa

Το Football Rankings στέλνει τον Ολυμπιακό στο Champions League και την επόμενη σεζόν, προβλέποντας παράλληλα τρεις ελληνικές ομάδες στο Europa.

Ολυμπιακός - Champions League
Πανηγυρισμοί παικτών του Ολυμπιακού στο Champions League | Eurokinissi/ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να είναι οι δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, την ώρα που στη Stoiximan Super League μαίνεται η μάχη για τον τίτλο αλλά και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

