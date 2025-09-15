Galacticos: «Σέντρα» στο YouTube του Gazzetta για το αθλητικό κουαρτέτο

Οι Galacticos της ελληνικής δημοσιογραφίας έκαναν πρεμιέρα στο Youtube του Gazzetta, όπου για δύο ώρες μίλησαν για όλες τις εξελίξεις από την αθλητική επικαιρότητα, με τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της εξόδου του Ρουί Βιτόρια.

Ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε όλο το ρεπορτάζ για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου τεχνικού, ενώ ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολίασε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανσερραϊκού και την προετοιμασία πριν το ματς με την Πάφο για το League Stage του Champions League.

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε για το 3 στα 3 της ΑΕΚ, όπως και ο Σταύρος Σουντουλίδης για αυτό του ΠΑΟΚ, ενώ ο Βασίλης Βλαχόπουλος αναφέρθηκε στη νέα εποχή του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο.

Δείτε παρακάτω όλη την εκπομπή των Galacticos