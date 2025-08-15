Γαλάζιος συναγερμός για τον Γιάννη

Απηυδισμένος από τις κούφιες φυτευτές διαβεβαιώσεις που υπόσχονται πολλά για το θέμα Αντετοκούνμπο αλλά αποφεύγουν μέχρι αλλεργίας να προσφέρουν αποδεικτικά στοιχεία, έκανα χθες κάτι που δεν συνηθίζω. Σήκωσα το τηλέφωνο και μίλησα με την απέναντι άκρη του Ατλαντικού, ώστε να βεβαιωθώ ότι όσα διαδίδουν «κύκλοι» της ΕΟΚ εδράζονται στην πραγματικότητα και όχι σε κάποιον ευσεβή πόθο.

Η συνομιλία μου για το φλέγον ζήτημα Γιάννη Αντετοκούνμπο, με άνθρωπο που για προφανείς λόγους ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του (αλλά που το περιεχόμενό της παραμένει στο κινητό μου, ως άμυνα απέναντι σε τυχόν καλοθελητές και εξαπτέρυγα) με έκανε να ανησυχώ για τη συμμετοχή του Γιάννη στο Ευρωμπάσκετ.

