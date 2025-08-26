Γαλλία - Ελλάδα 3-1: Πάλεψε η Εθνική αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκόσμιου

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη αφού ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Γαλλία.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάλεψε για την πρόκριση στους «16» και βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει το 2-1, αλλά δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τις «τρικολόρ».
Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 21-15 στο τρίτο σετ, αλλά το έχασε και στην συνέχεια και το 4ο με την Γαλλία να επικρατεί με 3-1 (17-25, 25-21, 28-26, 25-17) και να συνεχίζει στην Ταϊλάνδη αφήνοντας εκτός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έφτασε κοντά στο όνειρο αλλά δεν τα κατάφερε να το πετύχει.
