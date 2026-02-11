Μενού

Gazzetta Awards 2025: Το καρναβάλι του Πρίντεζη και το «ΝΤΟΥ» του Σπανούλη μετά τη βράβευσή του

Το timing ήταν ιδανικό και τα Gazzetta Awards 2025 αποτέλεσαν το τέλειο περιβάλλον για μία συνάντηση... κορυφής! Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης και Θοδωρής Παπαλουκάς και φυσικά Βασίλης Σπανούλης στα backstage των βραβείων.

Βασίλης Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής.

Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

