Τέμπη: Φραστική επίθεση από τον δικηγόρο Καπερνάρο στον Πάνο Ρούτσι - «Κάνε καμία απεργία - Ρε κάθαρμα»

Ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος, που υπερασπίζεται την εταιρία Interstar, η οποία εμπλέκεται στη δίκη για την ύποπτη ανάδυση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, καταγράφηκε να επιτίθεται χυδαία στον Πάνο Ρούτσι στη Λάρισα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνεται ο επιφανής δικηγόρος να επιδεικνύει την επαγγελματική ιδιότητα με την οποία μετέχει της υπόθεσης, λέγοντας ειρωνικά στον Πάνο Ρούτσι, έχοντας εξέλθει από τη δικαστική αίθουσα, «Κάνε καμιά απεργία», με τον τελευταίο να απαντά «Είσαι κάθαρμα».

«Πήγαινε κάνε απεργία...» λέει στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που δολοφονήθηκε το παιδί του στα Τέμπη.

Ποιος;

Μα ο δικηγόρος Καπερνάρος που παρέδωσε τα χαμένα βίντεο της εμπορικής στον Ανακριτή, 2 μέρες πριν τα βρει στο κάδο της ανακύκλωσης του υπολογιστή η εταιρεία σεκιούριτι ! pic.twitter.com/cb9Pw9OuZ0 — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) February 10, 2026

Σημειωτέον, η περίπτωση του κ. Καπερνάρου εγείρει μέχρι και σήμερα ερωτηματικά, καθώς ήταν ο άνθρωπος που είχε παραδώσει τα επίμαχα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον Ανακριτή, δύο ολόκληρες ημέρες προτού η ίδια η εταιρεία ισχυριστεί ότι τα είχε βρει τελικά σε «κάδο ανακύκλωσης» υπολογιστών.

Πάνος Ρούτσι: «Έφεραν τους μπράβους του Καπερνάρου στη δίκη»

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του σκοτωμένου στο έγκλημα των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, δήλωσε αργότερα στς κάμερες του onlarissa πως η πλευρά της υπεράσπισης ειρωνευόταν τους συγγενείς, πως τους κατηγορούσε για «θέατρο» και τους αποκαλούσε «πουλημένους».

Είπε ακόμα: «Ακούσατε και τον κύριο Καπερνάρο που είπε ότι εμείς είμαστε πουλημένοι. Εμείς είμαστε εδώ να παλέψουμε μέχρι τέλους, δεν φοβόμαστε ό,τι και να κάνουν. Στο δικαστήριο έχουν τους μπράβους του Καπερνάρου, που μπαίνουν στον χώρο των δικηγόρων, που απαγορεύεται. "Ποια είσαι εσύ;", έλεγε σε μητέρα».