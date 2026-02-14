Gazzetta Awards 2025: Τι συμβουλή θα έδινε στον Αντετοκούνμπο η Σμαράγδα Καρύδη

Βρεθήκαμε στα παρασκήνια των Gazzetta Awards 2025 και φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να μπούμε στο καμαρίνι της Σμαράγδας Καρύδη, λίγη ώρα πριν βγει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να παρουσιάσει τα βραβεία μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Τα Gazzetta Awards είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αθλητικής βράβευσης στην Ελλάδα, που διοργανώνει το Gazzetta και τιμά τους κορυφαίους αθλητές, προπονητές και ομάδες της χρονιάς.

Λαμπεροί καλεσμένοι του αθλητικού χώρου, κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες - και όχι μόνο, βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 9 Φεβρουαρίου σε μια τελετή, γεμάτη περηφάνια και συγκινήσεις. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την τελετή εδώ.

Ανάμεσα σε τελικές πρόβες, σημειώσεις και ετοιμασίες, κλέψαμε λίγο χρόνο από την Σμαράγδα Καρύδη, για να της κάνουμε δέκα hot ερωτήσεις που ένωναν δύο κόσμους: τον αθλητισμό και την υποκριτική.

Με ποιον αθλητή θα αντάλλαζε ζωές για 24 ώρες, τι συμβουλή θα έδινε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αν ήταν η προπονήτριά του και ποιος ρόλος της θα κέρδιζε βραβείο MVP;

Χαλαρή αλλά απόλυτα συγκεντρωμένη πριν βγει στη σκηνή, απάντησε με αυθορμητισμό, χρησιμοποιώντας τον γνωστό αυτοσαρκασμό της.

Δείτε το reel με όλες τις απαντήσεις της Σμαράγδας Καρύδη: