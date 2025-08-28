Γεωργία - Ισπανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ισπανία κοντράρεται με την Γεωργία σήμερα (28/08) στην δεύτερη ημέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 15:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του Σέρχιο Σκαριόλο, στοχεύουν στη διάκριση σε ένα ακόμα Ευρωμπάσκετ.

«Όπλα» των Ίβηρων, τα αδέλφια Ερναγκόμεθ και ο NBAer Αλντάμα.

Απέναντί τους οι Γεωργιανοί, των NBAer Μαμουκελασβίλι και Μπιτάντζε αλλά και των Σερμαντίνι, Σενγκέλια. Στον πάγκο της ομάδας ο Σέρβος Αλεξάνταρ Ντζίκιτς.