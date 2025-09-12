Γερμανία - Φινλανδία 98 - 86: Τεράστια νίκη και περιμένει στον τελικό Ελλάδα ή Τουρκία

Η Γερμανία είναι στον τελικό του Eurobasket 2025, καθώς στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης μπάσκετ επικράτησε του αουτσάιντερ Φινλανδία με 98 - 86 και περιμένει μία εκ των Ελλάδα ή Τουρκία, ομάδα που θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό.

Η Γερμανία ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά αγχώθηκε για λίγο στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν η Φινλανδία, με καλή άμυνα και εύστοχα σουτ, μείωσε στους 8 πόντους με 81 - 73.

Ωστόσο, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία έδειξε καλύτερο πρόσωπο στην τέταρτη περίοδο και με ένα επιμέρους σκορ 15-13, κατάφερε να κρατήσει χαμηλά τη Φινλανδία, παίρνοντας έτσι το πρώτο «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket 2025.

Schroder, Wagner help carry Germany into first Final in 20 years!https://t.co/1QrylbwRa8 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Γερμανία – Φινλανδία: Το ματς

Η Φινλανδία προσπάθησε να αιφνιδιάσει την Γερμανία λίγο μετά το πρώτο τζάμπολ του αγώνα και βρέθηκε να προηγείται με +7 πόντους (4-11) ύστερα από τέσσερα λεπτά στον ημιτελικό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και η τελευταία φορά που κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι διότι η Γερμανία άρχισε να παίρνει τα πάνω της και να πατάει το πόδι στο γκάζι. Με επιμέρους σκορ 18-8 μετέτρεψε το -7 σε +7 (26-19) και ουσιαστικά άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +4 για την «Basketball – Nationalmannschaft» (30-26) έχοντας 8/15 δίποντα και 3/6 τρίποντα, με τον Σρούντερ να είχε μοιράσει επτά ασίστ.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αντεπίθεση των Γερμανών οι οποίοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-4 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +19 (49-30) έχοντας κυριαρχήσει απόλυτα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε... όργια (20π., 3/7δίπ., 3/6τρ., 5/5β.), ο Σρούντερ τον ακολουθούσε (13π., 8ασ.) και ουσιαστικά είχαν αρχίσει να «κλειδώνουν» τη νίκη και την πρόκριση της Γερμανίας στον μεγάλο τελικό. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μάρκανεν είχε μείνει στους 8 πόντους με 0/4 τρίποντα, με τον Νκαμούα (13π.) να ήταν εκείνος που προσπαθούσε περισσότερο από πλευράς των Φινλανδών, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 61-47, με τη Γερμανία να είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας (12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές και 15 ασίστ για μόλις τρία λάθη) ενώ η Φινλανδία είχε μόλις 5/14 τρίποντα και έτσι δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει τα 13/18 δίποντα.

Στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου η Φινλανδία μείωσε αρχικά στους εννέα πόντους (61-52) αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στην αρχική της αντεπίθεση. Η «απάντηση» της Γερμανίας ήταν άμεση η οποία και επανέφερε τον δείκτη του σκορ στις παρυφές των 20 πόντων (70-52) τρέχοντας σερί 9-0! Και όμως. Αν και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Λάσι Τουόβι θα παρέδιδε ψυχή και πνεύμα, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ! Με τους Μάρκανεν, Γιάντουνεν και Ματσούνι να αναλαμβάνουν δράση η Φινλανδία «ροκάνισε» την διαφορά και κατάφερε να μειώσει στις δύο κατοχές (77-71) δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον ημιτελικό του Eurobasket.

To τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +8 για την Γερμανία (81-73) η οποία κρατούσε το προβάδισμα στο σκορ και παρέμενε ψύχραιμη από τον ενθουσιασμό των Φινλανδών.

Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια καθώς η Γερμανία συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι στο +16 (96-80) έχοντας απλοποιήσει πλήρως την κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.



