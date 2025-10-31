Γιαμάλ: «Pubalgia», η πάθηση που ταλαιπωρεί τον 18χρονο - Τα κοινά σημεία με τον Μέσι

Ο Λαμίν Γιαμάλ, το 18χρονο θαύμα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, μπορεί να έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ωστόσο καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα τραυματισμού που ενδέχεται να τον συνοδεύει σε όλη του την καριέρα.

Από την ιστορική του εμφάνιση με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» σε ηλικία μόλις 15 ετών, τον Αύγουστο του 2023, ο Γιαμάλ έχει ζήσει μια εκρηκτική άνοδο. Το 2024 συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην κατάκτηση του Euro από την Ισπανία όσο και στο τρεμπλ της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η εντυπωσιακή του χρονιά τον οδήγησε στη δεύτερη θέση της Χρυσής Μπάλας 2025, πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο φορές το βραβείο Kopa Trophy, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο νέο παίκτη στον κόσμο.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και τις διακρίσεις, ο Γιαμάλ αντιμετωπίζει χρόνιο τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, γνωστό ως pubalgia. Το πρόβλημα αυτό τον έχει ήδη αναγκάσει να χάσει πέντε παιχνίδια τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φάνηκε να πονάει και στο πρόσφατο El Clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 2-1.

Tι είναι η pubalgia

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sport, η pubalgia είναι μια περίπλοκη πάθηση που προκαλεί έντονο πόνο στην περιοχή της ηβικής σύμφυσης, εκεί όπου συγκλίνουν οι κοιλιακοί και οι προσαγωγοί μύες. Δεν θεωρείται μυϊκός τραυματισμός και συχνά δεν «θεραπεύεται» πλήρως, αλλά απαιτεί συνεχή προληπτική και αποκαταστατική φροντίδα.

Ο φυσικοθεραπευτής Λιουίς Πουίγκ εξήγησε: «Η pubalgia δεν είναι μυϊκή κάκωση, αλλά μια αλλοίωση στην περιοχή όπου ενώνονται διάφοροι μύες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα φύγει σε έναν μήνα — πρόκειται για κατάσταση που πρέπει να διαχειριστεί και να ζήσει με αυτή».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός τραυματολόγος δρ. Ριπόλ δήλωσε πως η πάθηση αυτή «περιορίζει την κινητικότητα και τη δύναμη του παίκτη έως και κατά 50%», επηρεάζοντας ιδιαίτερα το σουτ και τις εκρηκτικές κινήσεις.

Η ομοιότητα με τον Μέσι

Παρά τα προβλήματα, ο Γιαμάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έχοντας ήδη δύο γκολ και πέντε ασίστ σε έξι συμμετοχές στη φετινή LaLiga. Δεν είναι ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα – παρόμοιες ενοχλήσεις είχε και ο Λιονέλ Μέσι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, καταφέρνοντας ωστόσο να τις ξεπεράσει και να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο.

Αν και η pubalgia ενδέχεται να αποτελεί μόνιμη πρόκληση για τον νεαρό Ισπανό, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται μέχρι σήμερα δείχνει ότι ο Γιαμάλ διαθέτει όχι μόνο τεράστιο ταλέντο, αλλά και σπάνια ανθεκτικότητα και ωριμότητα για την ηλικία του.