Γιαννακόπουλος: Έταξε έξτρα πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ για το triple crown

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει σε όλα τα μέλη της ομάδας επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κατακτήσει πρωτάθλημα και EuroLeague.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
H KAE Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε έξτα πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ για το triple crown!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος. 

