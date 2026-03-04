Γιαννακόπουλος: Έταξε έξτρα πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ για το triple crown

H KAE Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε έξτα πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ για το triple crown!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος.

