Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 11η συνεχόμενη ήττα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στην 10η θέση της κατάταξης.
Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του Εργκίν Αταμάν στη regular season, ενώ ο Παναθηναϊκός αφαίρεσε το λάβαρο της κατάκτησης του τροπαίου της EuroLeague το 2000, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την κίνηση μέσω story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά για όσους διαφωνούν με αυτή την ενέργεια:
