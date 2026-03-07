Μενού

Γιαννακόπουλος για το λάβαρο του Μποντιρόγκα: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story σχολίασε την κριτική που δέχτηκε στην απόφαση αποκαθήλωσης του λαβάρου με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το T-Center.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 11η συνεχόμενη ήττα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στην 10η θέση της κατάταξης.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του Εργκίν Αταμάν στη regular season, ενώ ο Παναθηναϊκός αφαίρεσε το λάβαρο της κατάκτησης του τροπαίου της EuroLeague το 2000, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την κίνηση μέσω story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά για όσους διαφωνούν με αυτή την ενέργεια:

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ