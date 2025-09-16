Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέδειξε την ουσία του τι σημαίνει να είσαι αθλητής και κυρίως, να είσαι ηγέτης-πρότυπο.

Ο «χάλκινος» στο Ευρωμπάσκετ 2025 με την Εθνική Ανδρών φρόντισε με μήνυμα του στα social media, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον Αλπερέν Σενγκούν αγκαλιά μετά από αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς, να... σβήσει κάθε διαμάχη που είχε «ανάψει» μετά τον ημιτελικό με την Τουρκία και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης», αλλά και την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ του ίδιου και του αντίπαλου σέντερ στο διαδίκτυο και όχι μόνο...

Άλλωστε οι πραγματικά μεγάλοι δεν κρίνονται μόνο από τα καλάθια που βάζουν, αλλά από τις αξίες που κουβαλούν. Και ο Giannis φώναξε πιο δυνατά από όλους πως η ενότητα, ο σεβασμός και η αγάπη για το παιχνίδι είναι αυτά που μένουν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου.

«Παίζουμε για την αγάπη προς τις πατρίδες μας.

Παίζουμε για την αγάπη προς το άθλημα.

Παίζουμε με σεβασμό.

Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός υπάρχει για να μας ενώνει, όχι για να μας διχάζει», ανέφερε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Παράλληλα έκανε και ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live μετά την κατάκτηση του μεταλλίου όπου την είχε πει σε κάποιον που είχε σχολιάσει με τούρκικες σημαίες.



«Την ώρα του live μου, έκανα κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Λίγο αργότερα, τον... δρόμο που άνοιξε ο Γιάννης ακολούθησε και ο Αλπερέν Σενγκούν, επιλέγοντας να απαντήσει με σεβασμό και αυτογνωσία.

Ο Τούρκος σέντερ, μέσα από δική του τοποθέτηση στα social media, αναγνώρισε πως οι προηγούμενες δηλώσεις και αναρτήσεις ήταν αποτέλεσμα ενός «επικοινωνιακού λάθους» και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ή να υποτιμήσει κανέναν.

Με λόγια που στόχευαν στην αποφόρτιση του κλίματος, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς εξέφρασε τη λύπη του για την παρεξήγηση και επανέλαβε ότι «το post μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να τους προσβάλω».