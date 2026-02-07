Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σείστηκε το Μιλγουόκι για χάρη του: «MVP, MVP»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε στο Fiserv Forum από τον κόσμο των Μιλγουόκι Μπακς πριν το παιχνίδι απέναντι στους Πέισερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στο Μιλγουόκι, καθώς οι Μπακς ξεκαθάρισαν στις ομάδες πως δεν τον παραχωρούν και στην πρώτη του παρουσία στο Fiserv Forum μετά το trade deadline, ο Έλληνας σταρ αποθεώθηκε.

Οι Μπακς επέλεξαν έναν συμβολικό τρόπο για να τον συγχαρούν για την 10η συνεχόμενη επιλογή του για το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται με την οικογένειά του στο Fiserv Forum και τους Μπόμπι Πόρτις και Θανάση Αντετοκούνμπο να παίρνουν το μικρόφωνο και τον αποθεώνουν.

