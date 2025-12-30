Μενού

Γιάννης για τον περιορισμό λεπτών: «Το σιχαίνομαι αυτό, αλλά...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε ερώτηση για τον περιορισμό λεπτών στο ματς με τους Χόρνετς. Η απάντηση που έδωσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Στιγμιότυπο από αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς | AP Photos / Kayla Wolf
Νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται και πάλι στη σύνθεση τους, αλλά ξανά σε περιορισμό λεπτό. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ο Έλληνας σταρ έπαιξε μόλις 25 λεπτά, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ