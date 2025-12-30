Γιάννης για τον περιορισμό λεπτών: «Το σιχαίνομαι αυτό, αλλά...»

Νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται και πάλι στη σύνθεση τους, αλλά ξανά σε περιορισμό λεπτό. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.
Ο Έλληνας σταρ έπαιξε μόλις 25 λεπτά, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η Καρυστιανού που φρενάρει Σαμαρά, η δυσφορία Μητσοτάκη για Άδωνι-Πλεύρη και ο χαμός για Καποδίστρια
- Τέλη κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία - Δεν θα δοθεί παράταση
- The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού
- Απρόοπτο στον αέρα του The Voice: «Είμαστε όλοι καλά;» - Η αντίδραση Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.