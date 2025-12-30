Γιάννης για τον περιορισμό λεπτών: «Το σιχαίνομαι αυτό, αλλά...»

Νίκη για τους Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται και πάλι στη σύνθεση τους, αλλά ξανά σε περιορισμό λεπτό. Τα ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με το διπλό (113-123) από τη Σάρλοτ, αφού πάτησαν το γκάζι στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ο Έλληνας σταρ έπαιξε μόλις 25 λεπτά, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.

