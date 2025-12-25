Μενού

Γιάντουνεν στο Gazzetta για Σορτς, Γουόρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Μίκαελ Γιάντουνεν, λίγο πριν το... αναβληθέν παιχνίδι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό, μίλησε στο Gazzetta για τους Γουόρντ, Σορτς, το EuroBasket και τον Αντετοκούνμπο.

Mikael Jantunen
Mikael Jantunen | Getty Images
Υπάρχουν στιγμές που καθορίζουν έναν παίκτη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τον βοηθούν να τις ξεπεράσει.

Για τον Μίκαελ Γιάντουνεν, το καλοκαίρι του EuroBasket άφησε πίσω του μια φάση που θα τον συνοδεύει για πάντα, όμως η συνέχεια γράφτηκε μέσα από σχέσεις, χημεία και κοινές εμπειρίες.

Όπως εξηγεί στο Gazzetta, δεν υπήρχε χρόνος για δεύτερες σκέψεις: η σεζόν ξεκίνησε άμεσα και το μπάσκετ έγινε ξανά το καταφύγιό του.

