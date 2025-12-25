Γιάντουνεν στο Gazzetta για Σορτς, Γουόρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο

Υπάρχουν στιγμές που καθορίζουν έναν παίκτη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τον βοηθούν να τις ξεπεράσει.

Για τον Μίκαελ Γιάντουνεν, το καλοκαίρι του EuroBasket άφησε πίσω του μια φάση που θα τον συνοδεύει για πάντα, όμως η συνέχεια γράφτηκε μέσα από σχέσεις, χημεία και κοινές εμπειρίες.

Όπως εξηγεί στο Gazzetta, δεν υπήρχε χρόνος για δεύτερες σκέψεις: η σεζόν ξεκίνησε άμεσα και το μπάσκετ έγινε ξανά το καταφύγιό του.

