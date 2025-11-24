Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπεράσει την Μπόντο Γκλιμτ, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα Νορβηγίας

Ο Ολυμπιακός περιμένει στωικά την επόμενη και τελευταία αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος προκειμένου να τσεκάρει το αν η Βίκινγκ Στάβανγκερ διατηρήσει την πρώτη θέση, κατακτήσει τον τίτλο και θέσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός των σεναρίων rebalancing για το επόμενο Champions League.

Πολύ απλά θα γνωρίζει ότι με την Μπόντο Γκλιμτ (αυτή τη στιγμή υπερτερεί σε συντελεστή του Ολυμπιακού) δεύτερη στη Νορβηγία και την έτερη ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή από τον πρωταθλητή Ελλάδας, τη Ρέιντζερς να βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη Σκωτία και εννιά βαθμούς από την κορυφή, θα είναι απευθείας στη League Phase και του επόμενου Champions League, αν βεβαίως κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας.

