Γιατί ο τερματοφύλακας της Γκάνας είναι ο πραγματικός «ήρωας» του Μουντιάλ 2026

Η απόδοση του Μπέντζαμιν Ασάρι (Benjamin Asare), του τερματοφύλακα της Γκάνας, σίγουρα έχει σίγουρα εντυπωσιάσει τους φιλάθλους του Μουντιάλ. Ωστόσο, η ζωή του και η ιστορία για το πώς μετά από μια μεγάλη παύση, επέστρεψε στα γήπεδα, είναι αυτά που τράβηξαν την μεγαλύτερη προσοχή των οπαδών.

Ο λεγόμενος «ήρωας» της Γκάνας, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο 0-0 με την Αγγλία, αποκρούοντας μία σειρά από μεγάλες ευκαιρίες των αντιπάλων. Ο 33χρονος είχε καιρό να παίξει εκπροσωπώντας την ομάδα του, καθώς πέρασε από έναν σοβαρό τραυματισμό που του έφερε κάταγμα στο πόδι, με τους γιατρούς να λένε ουσιαστικά ότι η «καριέρα του είχε τελειώσει».

Goalkeeper Benjamin Asare plays for Hearts of Oak in the Ghana Premier League.



He’s spent his entire club career in Ghana.



Now he’s kept a clean sheet against England at the World Cup, a nation whose players all feature in Europe’s top leagues 😮👏 pic.twitter.com/AsObNKS9rH — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 23, 2026

Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Ασάρι δεν το έβαλε κάτω, επειδή...είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Έχοντας περάσει πολλές δυσκολίες, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν ακόμη και ως εισπράκτορας λεωφορείου για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, συνέχισε την προσπάθεια και κατάφερε να επιστρέψει στα γήπεδα.

Πότε άλλαξε η ζωή του Μπέντζαμιν Ασάρι

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι και πέρυσι χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβαίνει στις προπονήσεις, όμως η ποδοσφαιρική του διαδρομή άλλαξε θεαματικά. Τον Μάρτιο του 2025 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Γκάνας, σε ηλικία 32 ετών, και έκτοτε καθιερώθηκε κάτω από τα δοκάρια, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε πέντε από τους έξι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ.

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«Το να αντιμετωπίζεις τον Χάρι Κέιν είναι κάτι φυσιολογικό. Πάντα θέλω να αποδεικνύω τι μπορώ να κάνω και να δείχνω πως αυτή είναι η δουλειά μου», δήλωσε ο Ασάρι μετά τον αγώνα με την Αγγλία. Τα εύσημα στον τερματοφύλακα της Γκάνας απένειμε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κάρλος Κεϊρόζ, ο οποίος σπάνια αναφέρεται δημόσια σε μεμονωμένους ποδοσφαιριστές.

England took 19 shots towards goal vs. Ghana but could not get past Benjamin Asare 😮‍💨💪 pic.twitter.com/iHhk4dRc8x — ESPN UK (@ESPNUK) June 23, 2026

«Αποφεύγω να μιλάω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά αυτή τη φορά το αξίζει. Ήταν εξαιρετικός και η εμφάνισή του είναι αποτέλεσμα της ποιότητάς του και της δουλειάς που έχει γίνει», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής.

Η Γκάνα χρειάζεται έναν βαθμό απέναντι στην Κροατία για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου, ενώ διατηρεί ελπίδες ακόμη και για την πρωτιά, εφόσον η Αγγλία δεν καταφέρει να επικρατήσει του Παναμά.