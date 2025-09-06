Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες»

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Λευκορωσίας με 5-1 και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξήρε την πολύ καλή παρουσία που είχαν οι παίκτες του, ενώ μίλησε και για το κρίσιμο, προσεχές παιχνίδι με τη Δανία (8/9, 21:45).

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στις πολλές και πολύ όμορφες συνεργασίες που έβγαλαν οι παίκτες του, αλλά και τις ευκαιρίες που έφτιαξαν, δείχνοντας ικανοί να πετύχουν αρκετά περισσότερα γκολ από τα πέντε που σημείωσαν.

Όσο για το παιχνίδι με τη Δανία, ο Γιοβάνοβιτς τη χαρακτήρισε ομάδα κορυφαίου επιπέδου, ωστόσο πρόσθεσε πως στόχος της Εθνικής Ελλάδας είναι να μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίζει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το εύρος του σκορ και την εκπληκτική εμφάνιση: «Είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος. Εξελίχθηκε ιδανικά βάση και της απόδοσης και της διάθεσης των παικτών αλλά και της συγκυρίας. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς και είχαμε όλο το γήπεδο στη διάθεση μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο γήπεδό μας».

Για το ρεκόρ στις τελικές: «Σίγουρα αυτό μετράει. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να είναι κοντά στην περιοχή. Είμαι χαρούμενους που υπήρχαν πολλές τελικές προσπάθειες και σε κανονική ροή παιχνιδιού και σε στημένες φάσεις. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί».

Για το ματς με τη Δανία: «Πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια από τις τοπ ομάδες. Μία ομάδα που παραδοσιακά είναι σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι μία ομάδα με υψηλό επίπεδο παικτών. Αντιμετωπίζει με πολλή σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς από όλες τις απόψεις. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παίζουμε για αν τα κερδίζουμε και στους έξι αγώνες του ομίλου. Τα 90λεπτα δεν γυρίζουν πίσω. Να ξεκουραστούμε τώρα και να παρουσιαστούμε καλοί κόντρα στη Δανία, γιατί ξέρετε ο Σεπτέμβρης είναι ένας περίεργος μήνας βάσει του γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύς αγωνιστικός ρυθμός στους παίκτες».

Για το ότι υπάρχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση και όποιος μπει θα δώσει το 100%: «Είναι σημαντικό που είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μεγάλο γκρουπ, αλλά τον τελευταίο χρόνο είμαστε όλοι μαζί. Προσπαθούμε αν παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Προσπαθούμε να παρουσιάζουμε κάτι ωραίο για τους φιλάθλους. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και αυτό πιέζει τη χώρα».