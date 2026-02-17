Γιούτα Λίρνταμ: Η χρυσή Ολυμπιονίκης που θα μπορούσε να κερδίσει 1 εκατ. δολάρια επειδή κατέβασε το φερμουάρ της

Τι κι αν η FILA είναι ο επίσημος χορηγός της ολλανδικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ολυμπιονίκης Γιούτα Λίρνταμ έχει τη δική της συμφωνία και έκανε τον δικό της χορηγό να ξετρελαθεί μαζί της.

Η 17χρονη Ολλανδή σταρ του πατινάζ ταχύτητας η οποία αριθμεί 6,3 εκ. followers στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσε η συνεργασία της με τη Nike για τη γυναικεία αθλητική σειρά ρούχων που δημιούργησε η Κιμ Καρντάσιαν.

Διαβάστε ακόμα: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές

Η ιστορική της νίκη στο Μιλάνο, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και σημείωσε νέο ολυμπιακό ρεκόρ ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα που γρήγορα έγινε viral.

Η Γιούτα Λίρνταμ επιδεικνύοντας αξιοζήλευτα αντανακλαστικά, κάπου εν μέσω ενθουσιασμού και συγκίνησης κατέβασε το φερμουάρ της αγωνιστικής της στολής και αποκάλυψε το λευκό αθλητικό σουτιέν της Nike κάνοντας τον γύρο του παγοδρομίου και τον γύρο του θριάμβου εν μέσω χειροκροτημάτων που μάλλον ακούγονταν σαν ζεστά δολάρια που πέφτουν στον πάγο.

Η Nike αντέδρασε άμεσα και ανέβασε τη φωτογραφία από τον θρίαμβό της γράφοντας: «Όταν είσαι τόσο γρήγορη, δεν ζητάς άδεια» (λόγω του διαφορετικού χορηγού της αποστολής).

Ειδικοί στο μάρκετινγκ εκτιμούν ότι αυτή η επιλογή θα μπορούσε να της αποφέρει σημαντικά κέρδη. «Με τη Nike υποψιάζομαι ότι μιλάμε για ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου» δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα AD η Φρεντερίκ ντε Λατ, ιδρύτρια του πρακτορείου μοντέλων γυναικών αθλητών Branthlete.