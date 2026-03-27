Το γηπεδικό της Κηφισιάς: Tα εμπόδια, ο ρεαλισμός και η αναζήτηση μόνιμης λύσης

Το γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό, σοβαρό και διαχρονικό θέμα για την πόλη, την ομάδα και τον τοπικό αθλητισμό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Κηφισιάς χρειάζεται μια σταθερή, λειτουργική και μόνιμη έδρα, αντάξια της πορείας και των φιλοδοξιών της. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο να αναγνωρίζεται η ανάγκη, αλλά να υπάρξει μια λύση που να μπορεί πράγματι να προχωρήσει, να αδειοδοτηθεί και να αποδειχθεί βιώσιμη στον χρόνο, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας ομάδας, αλλά συνολικά για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται το γήπεδο του Πανερυθραϊκού στο Φασίδερι. Πρόκειται για έναν χώρο με μακρά παρουσία στην περιοχή, ο οποίος ανακαινίστηκε το 2004 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, με άδεια προπονητηρίου και όχι ως ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως αναφέρθηκε και στη σχετική συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται να συνοδεύεται από σοβαρά και σύνθετα εμπόδια.

Το πρώτο και σημαντικότερο αφορά τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Για το συγκεκριμένο σημείο έχει ανακύψει θέμα χαρακτηρισμού, έχουν κατατεθεί ενστάσεις από τον Δήμο και αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Παράλληλα, για όμορες εκτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα συνδέονταν λειτουργικά με το γήπεδο σε περίπτωση υλοποίησης της λύσης αυτής, έχουν ήδη υπάρξει κρίσεις που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές και ενισχύουν τον προβληματισμό και καθιστούν ακόμη πιο σύνθετη την προοπτική αξιοποίησης του χώρου για μια μεγάλη αθλητική εγκατάσταση.

Ένα δεύτερο ζήτημα που αναδείχθηκε κατά την εξέταση της υπόθεσης αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο επίσης φαίνεται να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Με αυτά τα δεδομένα, η περίπτωση του Φασιδερίου δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ως μια απολύτως καθαρή και ώριμη λύση, πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί χωρίς επιφυλάξεις ένας άμεσος σχεδιασμός νέου γηπέδου.

Υπάρχει, όμως, και μία ακόμη παράμετρος με σαφές κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα. Στο γήπεδο του Πανερυθραϊκού στο Φασίδερι αθλούνται σήμερα οι ακαδημίες του τοπικού συλλόγου, με περίπου 400 παιδιά να χρησιμοποιούν τον χώρο σε σταθερή βάση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης ή αναδιάταξη του χώρου δεν αφορά μόνο το επαγγελματικό γηπεδικό ζήτημα της Κηφισιάς, αλλά επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία ενός ζωντανού πυρήνα τοπικού αθλητισμού.

Μέχρι στιγμής, μάλιστα, δεν διαφαίνεται κάποια σαφής και ορατή λύση για το πού θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να συνεχίσουν να αθλούνται αυτά τα παιδιά σε περίπτωση που προχωρούσε μια τέτοια επιλογή. Τα ζητήματα αυτά δεν είναι τυπικά ή δευτερεύοντα. Συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας, με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, αλλά και με τη συνολική ανθεκτικότητα οποιασδήποτε προσπάθειας απέναντι σε προσφυγές, ενστάσεις και πιθανές δικαστικές εμπλοκές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγιση του Δήμου φαίνεται να κινείται στη λογική ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι με επιλογές που αφήνουν ανοιχτά σοβαρά νομικά, θεσμικά και πρακτικά ζητήματα. Η κατεύθυνση που περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή είναι η αναζήτηση μιας λύσης περισσότερο ρεαλιστικής και λιγότερο επισφαλούς.

Σε αυτή τη βάση, ο Δήμος Κηφισιάς εξετάζει δυνατότητες τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του Δήμου, προκειμένου να εντοπιστεί ο κατάλληλος χώρος που θα μπορεί να υποστηρίξει μια σοβαρή, μόνιμη και οριστική λύση. Όπως επισημαίνουν πηγές της Δημοτικής Αρχής, η αναζήτηση αυτή δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκδοχή, αλλά κινείται με γνώμονα το τι μπορεί πράγματι να προχωρήσει, να αδειοδοτηθεί και να σταθεί στον χρόνο.

Η ουσία είναι ότι το γηπεδικό της Κηφισιάς παραμένει ένα ανοιχτό και σύνθετο θέμα, το οποίο δύσκολα μπορεί να λυθεί με πρόχειρες ή μονοδιάστατες επιλογές. Αυτό που προκύπτει από τη μέχρι τώρα συζήτηση είναι ότι απαιτείται συνδυασμός ρεαλισμού, θεσμικής ασφάλειας και καθαρής στρατηγικής, ώστε η τελική λύση να μην είναι απλώς μια προσωρινή διευθέτηση, αλλά μια σταθερή απάντηση με προοπτική. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η αναζήτηση αυτή θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια λύση που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ομάδας όσο και στις πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης.