Η πρώτη πλωτή πόλη στον κόσμο: Θα φιλοξενεί έως 80.000 ανθρώπους, σπίτια, σχολεία και νοσοκομείο

Ένα από τα πιο φιλόδοξα ναυπηγικά και πολεοδομικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ επανέρχεται στο προσκήνιο, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει την πρώτη πραγματική πλωτή πόλη στον κόσμο. Το λεγόμενο Freedom Ship σχεδιάζεται ως μια γιγαντιαία κατασκευή μήκους σχεδόν 1,6 χιλιομέτρων, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 80.000 ανθρώπους ενώ θα ταξιδεύει διαρκώς στους ωκεανούς.

Συμφωνα με τον ιστότοπο Telegraph η ιδέα ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα ενός συμβατικού κρουαζιερόπλοιου, καθώς προβλέπει τη δημιουργία μιας πλήρως οργανωμένης κοινότητας με κατοικίες, σχολεία, νοσοκομείο, εμπορικά καταστήματα, χώρους εργασίας και υποδομές ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια, το Freedom Ship θα διαθέτει 30 καταστρώματα, πλάτος περίπου 244 μέτρων και δυνατότητα φιλοξενίας 50.000 μόνιμων κατοίκων. Παράλληλα, θα μπορεί να υποδέχεται 10.000 επισκέπτες και τουρίστες, ενώ περίπου 20.000 άτομα θα αποτελούν το πλήρωμα και το προσωπικό λειτουργίας του.

Η πλωτή πόλη θα λειτουργεί ως μια αυτόνομη κοινωνία εν πλω, χωρίς μόνιμη βάση ή λιμάνι. Λόγω του τεράστιου μεγέθους της, δεν θα μπορεί να ελλιμενιστεί σε καμία από τις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις του κόσμου, πραγματοποιώντας συνεχείς διαδρομές γύρω από τον πλανήτη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πληθώρα εγκαταστάσεων, όπως ξενοδοχεία, συνεδριακό κέντρο, μουσεία, εστιατόρια, τράπεζες, αθλητικό στάδιο 15.000 θέσεων, υδάτινο πάρκο και εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Για τις μετακινήσεις των κατοίκων προβλέπεται εσωτερικό δίκτυο τραμ, καθώς και δεκάδες χιλιόμετρα πεζόδρομων.

Η ιδέα του Freedom Ship παρουσιάστηκε αρχικά τη δεκαετία του 1990 από τον μηχανικό Norman Nixon, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επανήλθε στο προσκήνιο μέσω του Roger Gooch, ο οποίος υποστηρίζει ότι το εγχείρημα είναι τεχνικά εφικτό εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, η κατασκευή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τμηματικά, πιθανότατα στην Ινδονησία, με τη συναρμολόγηση να γίνεται απευθείας στη θάλασσα. Αν και η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τρία έως τέσσερα χρόνια, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρώτοι κάτοικοι να εγκατασταθούν πριν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή.

Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος θεωρούν ότι το Freedom Ship θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο αστικής ζωής, βασισμένο στην αυτονομία, τη διαρκή μετακίνηση και την ελευθερία επιλογής τόπου διαβίωσης σε παγκόσμια κλίμακα.