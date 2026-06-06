Τσουβέλας: «Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα ετοιμάσου για κράξιμο»

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό αντιμετώπισαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση κοινών φωτογραφιών τους.

Ο γνωστός stand-up comedian, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αποκάλυψε ότι η σύντροφός του δέχτηκε επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εμφάνιση και την ηλικία της. Όπως είπε, δεν ήταν κάτι που τους εξέπληξε, καθώς γνώριζαν πως η δημοσιότητα συχνά συνοδεύεται από τέτοιες αντιδράσεις.

«Όταν είδα τη φωτογραφία, της είπα να προετοιμαστεί για τα σχόλια. Είμαστε μαζί 13-14 χρόνια και ξέρουμε πλέον πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα πως η Ευαγγελία Καρύδη, θέλοντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, χρησιμοποίησε το ChatGPT για να ρωτήσει αν πράγματι φαίνεται μεγαλύτερη από την ηλικία της. Από εκεί και πέρα, όπως είπε, το ζευγάρι συνέχισε το... πείραγμα, ανεβάζοντας διάφορες φωτογραφίες και ζητώντας από την τεχνητή νοημοσύνη να μαντέψει την ηλικία τους.

«Τελικά εμένα με έβγαζε μεγαλύτερο. Σε μία περίπτωση με υπολόγισε για 52 χρονών», σχολίασε γελώντας, προσθέτοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε η σύντροφός του επηρεάζονται από τέτοιου είδους σχόλια.

«Τα αντιμετωπίζουμε με χιούμορ. Δεν μας αγγίζουν πραγματικά», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.