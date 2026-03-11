Μενού

Γκραντ για Λεσόρ: «Έχουμε έναν μεγάλο παίκτη που επιστρέφει στη δράση»

Για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζάλγκιρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague μίλησε ο Τζέριαν Γκραντ.

Reader symbol
Newsroom
Τζέριαν Γκραντ
Τζέριαν Γκραντ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

O Tζέριαν Γκράντ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζάλγκιρις στο Telecom Center Athens για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Αμερικανό να στέκεται στην επιστροφή του Λεσόρ στη δράση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ