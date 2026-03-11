Γκραντ για Λεσόρ: «Έχουμε έναν μεγάλο παίκτη που επιστρέφει στη δράση»

O Tζέριαν Γκράντ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζάλγκιρις στο Telecom Center Athens για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Αμερικανό να στέκεται στην επιστροφή του Λεσόρ στη δράση.

