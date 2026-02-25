Γκραντ για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Θα είναι αδελφός μου για μια ζωή»

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί (26/02, 21:45), για την 29 αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζέριαν Γκραντ να αναφέρει στις δηλώσεις του πως είναι μια επικίνδυνη ομάδα.
Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» ρωτήθηκε και για την κατάσταση που βρίσκεται το χέρι του, ενώ μίλησε και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
