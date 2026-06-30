Γουίμπλεντον: Δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε ο Τζόκοβιτς και τώρα... Τσιτσιπάς 

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Γουίμπλεντον. Ο Σέρβος σούπερ-σταρ ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά του να κατακτήσει τον όγδοο τίτλο του στο Γουίμπλεντον και το ιστορικό 25ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας δύσκολα του Κινέζου Γου Γιμπίνγκ με 3-1 σετ -6-4, 5-7, 6-4, 6-4- στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο 39χρονος Σέρβος, που κυνηγά την ισοφάριση του ρεκόρ των οκτώ κατακτήσεων του Ρότζερ Φέντερερ στο All England Club και παράλληλα θέλει να ξεπεράσει τη Μάργκαρετ Κορτ στη λίστα με τους περισσότερους τίτλους Grand Slam, χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλη την εμπειρία και την ποιότητά του για να λυγίσει τον αξιόμαχο αντίπαλό του.

«Είναι πάντα καλύτερα όταν κερδίζεις στο τέλος. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τη σημασία που έχει το Γουίμπλεντον στην καριέρα και τη ζωή μου», δήλωσε ο Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος αναφέρθηκε και στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν όταν έκλεισε η οροφή του Centre Court μετά το δεύτερο σετ.

«Ήταν πραγματικά απαιτητικό παιχνίδι. Ο Γου αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα για την εμφάνισή του. Όσο για μένα, είμαι χαρούμενος, αλλά όχι και ο πιο φρέσκος σωματικά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έμοιαζε με αγώνα πρώτου γύρου.

Ένιωθα σαν να παίξαμε δύο διαφορετικά ματς, ένα με ανοιχτή και ένα με κλειστή οροφή. Οι συνθήκες άλλαξαν, το γρασίδι έγινε πιο υγρό και γλιστερό και έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν ξεκινά ένας πόντος θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό».

Ο Γου, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη δράση στα Grand Slam μετά από δύο σεζόν γεμάτες τραυματισμούς, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και κατάφερε να το κατακτήσει, ενώ συνέχισε να βάζει δύσκολα στον Σέρβο και στη συνέχεια.

Ο Τζόκοβιτς κατάφερε να βρει το κρίσιμο μπρέικ στο τέλος του τρίτου σετ και να πάρει ξανά το προβάδισμα, ενώ στο τέταρτο χρειάστηκε να αντέξει μεγάλη πίεση πριν «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του για το 5-4, εκμεταλλευόμενος ένα χαμένο σμας του Κινέζου.

Στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για τη νίκη και έκλεισε το «εισιτήριο» για τον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της φάσης.

«Με εξέπληξε το επίπεδο όλων των χτυπημάτων του. Από το σερβίς και την επιστροφή μέχρι το φόρχαντ και το μπάκχαντ του. Σε κάποια σημεία του αγώνα έμοιαζε να μην έχει αδυναμία στο παιχνίδι του», είπε ο Τζόκοβιτς για τον 26χρονο Κινέζο.

«Ήμουν τυχερός που έχασε εκείνο το σμας στο μπρέικ πόιντ. Πιθανότατα θα έπρεπε να έχω χάσει το τέταρτο σετ, καθώς είχε αρκετές ευκαιρίες για μπρέικ.

Σε αυτή την επιφάνεια, τέτοια παιχνίδια κρίνονται σε ελάχιστους πόντους και λίγα χτυπήματα. Ευτυχώς έχω την εμπειρία περισσότερων από 20 ετών σε αυτό το γήπεδο και αυτό με βοηθά να διαχειρίζομαι τέτοιες καταστάσεις.

Θα ήταν ωραίο να μπορούσα να συνδυάσω αυτή την εμπειρία με ένα... νεανικό και φρέσκο σώμα. Αυτή θα ήταν η ιδανική συνταγή για την επιτυχία», κατέληξε χαμογελώντας.