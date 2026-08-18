Γουόκαπ: Ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό

Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.