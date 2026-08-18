Γουόκαπ: Ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό

Πανηγυρική δικαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta για τις σχέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Αμερικανό πλέι μέικερ να κοινοποιεί στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφή καταγγελία του συμβολαίου του.
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