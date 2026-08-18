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Γουόκαπ: Ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό

Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.

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Τόμας Γουόκαπ
Ο Τόμας Γουόκαπ | Eurokinissi
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Πανηγυρική δικαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta για τις σχέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Αμερικανό πλέι μέικερ να κοινοποιεί στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφή καταγγελία του συμβολαίου του.

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