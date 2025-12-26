Γρίπη Α: Τι είναι και τι σημαίνει για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, μόλις λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τη EuroLeague και το πρώτο της νέας χρονιάς απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ομάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που ξεπερνά το αγωνιστικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr