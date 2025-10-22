H συνύπαρξη της Euroleague με τη νέα λίγκα του ΝΒΑ, μοιάζει πλέον αναπόφευκτη εξέλιξη

Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι, ποια ήταν η μοναδική χρονιά που ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός τίτλος, απονεμήθηκε σε δύο ομάδες.

Ο λόγος για την σεζόν 2000-2001, στο τέλος της οποίας, το τρόπαιο της νεοσύστατης Euroleague πήγε στα χέρια της Κίντερ Μπολόνια και εκείνο της Suproleague κατέληξε σε εκείνα της Μακάμπι!

