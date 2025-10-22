Μενού

H συνύπαρξη της Euroleague με τη νέα λίγκα του ΝΒΑ, μοιάζει πλέον αναπόφευκτη εξέλιξη

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ οδεύει σε νέα διάσπαση τη σεζόν 2027-28, με διεύρυνση της Euroleague και σχέδια υπό τη FIBA.

Reader symbol
Newsroom
NBA
NBA | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι, ποια ήταν η μοναδική χρονιά που ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός τίτλος, απονεμήθηκε σε δύο ομάδες.

Ο λόγος για την σεζόν 2000-2001, στο τέλος της οποίας, το τρόπαιο της νεοσύστατης Euroleague πήγε στα χέρια της Κίντερ Μπολόνια και εκείνο της Suproleague κατέληξε σε εκείνα της Μακάμπι!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ