Χάλασε και ο Γκουαρδιόλα: Πάρκαρε πούλμαν με την Άρσεναλ - «Μια φορά στα 10 χρόνια δεν πειράζει»

Έχουμε συνηθίσει τις ομάδες του να κυριαρχούν και να είναι φουλ επιθετικές, ωστόσο από πέρσι, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα περνάει κρίση. Η εικόνα δεν φαίνεται να αλλάζει για τους «Πολίτες» ούτε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν και μάλιστα στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα προχώρησε σε μία κίνηση που ξενίζει και δεν την έχουμε συνηθίσει από τον Καταλανό.

Με την Σίτι να είναι 1-0 μπροστά στο σκορ, η Μάντσεστερ γύρισε πίσω και παρέταξε «πούλμαν» στην άμυνα (όλοι οι παίκτες πίσω με διπλή ζώνη άμυνας).

Στο νησί συζητήθηκε αρκετά και πολλοί στα social media χλεύασαν τον Γκουαρδιόλα καθώς είναι ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζει τον Μουρίνιο και όχι τον ίδιο.

Οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν ασχολίαστο. Ρώτησαν τον Γκουαρδιόλα γι’ αυτή την κίνηση με τον ίδιο να απαντά:

«Η Αρσεναλ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη, οπότε μερικές φορές συμβαίνει. Οκ, μία φορά στα δέκα χρόνια δεν είναι άσχημα έτσι; Θα πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούμε και με αυτή την τακτική. Είμαστε μία ομάδα σε μεταβατική περίοδο», είπε με ψυχραιμία ο Πεπ.

'One time in 10 years isn't that bad, right?!' 🤣



Pep Guardiola didn't have a problem with parking the bus against Arsenal 🚌



↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/HYvSYGEA1y — Stan Sport Football (@StanSportFC) September 21, 2025

Εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώθηκε καθώς η Άρσεναλ – η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League – ισοφάρισε σε 1-1. Οι Σίτιζενς τέλειωσαν το ματς με μόλις 5 τελικές, 33% κατοχή