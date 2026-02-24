Χαμός με τη νέα «κομπίνα» στα κόρνερ από την Έβερτον: Μπήκαν όλοι στο τέρμα της Γιουνάιτεντ

Μια πρωτοφανή επιθετική τακτική επιστράτευσε η Έβερτον για τις εκτελέσεις των κόρνερ της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τερματοφύλακα των «Κόκκινων Διαβόλων», Σένε Λάμενς.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, εκμεταλλευόμενη το ύψος των αμυντικών της, επιχείρησε μια νέα «κομπίνα» στη μικρή περιοχή, με τους παίκτες της να τοποθετούνται κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τέρματος.

