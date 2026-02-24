Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του

Μαζικά έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικές δυνάμεις με απόφαση της κυβέρνησης στο Μεξικό, με συνολικά 10.000 στρατιώτες να έχουν αποσταλεί στην πολιτεία Χαλίσκο, μετά τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Οι ταραχές που ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση του θανάτου του επικεφαλής του καρτέλ «Χαλίσκο Νέα Γενιά» (CJNG) έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 60 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και φερόμενα στελέχη του καρτέλ.

Το τελευταίο «αντάρτικο» του Ελ Μέντσο

Ο 59χρονος Οσεγκέρα τραυματίστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης σε δασώδη περιοχή της πόλης Ταπάλπα και υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Τρεβίγια, καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του φέρεται να έπαιξαν πληροφορίες από πρόσωπο του στενού του περιβάλλοντος.

Κατά την επιδρομή, άνδρες του καρτέλ άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, με τη μάχη να εξελίσσεται σε συγκρότημα καλυβών μέσα σε δασική έκταση. Ο Οσεγκέρα και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο, χωρίς όμως να επιβιώσουν.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, καθώς και ένας φύλακας ασφαλείας και ένας εργαζόμενος στην εισαγγελία, σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν επίσης ότι εξουδετέρωσαν 30 μέλη του καρτέλ.

Ελ Μέντσο: Η εκδίκηση του καρτέλ

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του «Ελ Μέντσο», μέλη του καρτέλ προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων, εμπρησμούς οχημάτων, επιθέσεις σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες, ενώ συγκρούσεις καταγράφηκαν σε έως και 20 πολιτείες.

Στη Γκουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα του Χαλίσκο και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

Τα σχολεία δεν άνοιξαν τόσο στο Χαλίσκο όσο και σε άλλες δέκα πολιτείες. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον οδοφράγματα, ωστόσο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι εντόπισαν μπλόκα κοντά στη Γκουαδαλαχάρα και στην περιοχή της επιχείρησης.

Κενός ο «θρόνος» του Ελ Μέντσο

Ο Οσεγκέρα θεωρούνταν ένας από τους τελευταίους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη του Χοακίν Γκουσμάν («Ελ Τσάπο») και του Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον αρχηγό του CJNG με αμοιβή έως και 15 εκατ. δολάρια, ενώ το 2025 η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε το καρτέλ «τρομοκρατική οργάνωση».

Η Σεϊνμπάουμ διευκρίνισε ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφύλιας διαμάχης για τη διαδοχή στο CJNG, με αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμη και διάσπαση της οργάνωσης, σε μια περίοδο που η μεξικανική κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαταστήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την ασφάλεια