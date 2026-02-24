Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρέθηκαν στο after party των βραβείων BAFTA και η πρωταγωνίστρια του Maestro μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μερικές στιγμές τους από τη βραδιά όπου τους βλέπουμε σε μεγάλα κέφια.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο οποίος φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα να ποζάρει με τον Ίθαν Χοκ.

Από την άλλη η Κλέλια Ανδριολάτου φορούσε ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα, το οποίο ήταν διαφανές στα πόδια με άνοιγμα στο πλάι, συνδυάζοντάς το με ένα επίσης ροζ ζευγάρι δαντελένια γάντι.

