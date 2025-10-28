Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης αγωνίζεται απόψε (28/10) στην Ιερουσαλήμ απέναντι στη Χάποελ για την 5η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Στον πάγκο των «κιτρίνων» θα κάτσει ο νέος προπονητής της ομάδας, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος διαδέχεται τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.

Ο Άρης βρίσκεται πέμπτος στον πρώτο όμιλο με ρεκόρ 2-2 ενώ την προηγούμενη αγωνιστική έχασε με 86-79 εντός έδρας από τη Μανρέσα.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι 4η με δύο νίκες και ισάριθμες ήττες ενώ την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε με 86-69 της Σλασκ Βρότσλαβ.