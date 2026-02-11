Χάρης Δούκας από τον Βοτανικό: «Το γήπεδο προχωράει με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, επισκέφθηκαν το εργοτάξιο του Βοτανικού για να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης και κατασκευής του γηπέδου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης και στην εντολή που έχει λάβει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προχωρήσουν, εκτός από το έργο του γηπέδου και στην ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των εταιρειών logistics, τη δυνατότητα να οικοδομηθεί περαιτέρω η περιοχή, να αποκτήσει περισσότερα σπίτια, όπως επίσης και τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι αυτά τα έργα «θα υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια σε άμεση συνεργασία με τη δημοτική αρχή».

Ο κ. Δούκας από την πλευρά του τόνισε το γεγονός πως «τα έργα τρέχουν κανονικά και πως για το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για τις μεταφορικές εταιρείες, τις εταιρείες logistics. Μιλάμε για τις χρήσεις γης εδώ, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε και κατοικία.

Μιλάμε για ένα άλλο φιλόδοξο πρότζεκτ, δηλαδή τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ. Και μιλάμε επίσης για γενικότερες αναπλάσεις οι οποίες θα θυμίζουν σε μικρογραφία το ελληνικό».

Από άλλη πλευρά, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι «το γήπεδο προχωράει με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και το κεντρικό πια είναι να αποτελέσει καταλύτη συνολικά για την ανάπλαση μιας περιοχής που έχει πολύ μεγάλη σημασία».