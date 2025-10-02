Χάρης Δούκας για γήπεδο Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα - Λύσαμε τα προβλήματα με Ερασιτέχνη»

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στον ΣΚΑΪ για το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό, λέγοντας πως «προχωρά με μεγάλη ταχύτητα».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και υπογράμμισε ότι τα προβλήματα που υπήρχαν σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, έχουν λυθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα:

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη» ενώ πρόσθεσε πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια.

Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά - ιδιωτικά και δημόσια - είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες».