Ηχηρό μήνυμα Λιάγκα σε ΑΝΤ1 και συνεργάτες του: Τα τρία βασικά σημεία

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε χθες (11/03) το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Τόσο προς τον τηλεοπτικό σταθμό όσο και προς τους συνεργάτες του τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

«Δεν ξέρω εγώ αν θα ‘μαι του χρόνου εδώ. Το ‘χω πει πολλές φορές. Από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω του χρόνου, πού θα είμαι, αν θα είμαι στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ πραγματικά να κάνω τον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Από τη δική μου μεριά. Από την άλλη και το κανάλι έχει προφανώς λόγο στις εκπομπές και στα πάνελ κτλ, και εγώ έχω λόγο προφανώς στις εκπομπές και στα πάνελ.

Από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω σχέδια για το ποιοι θα ‘ναι δίπλα μου του χρόνου. Άρα λοιπόν όλο αυτό που γράφεται, δεν έχω κάνει συμφωνία με κανέναν, δεν ξέρω τίποτα από, και είναι και πολύ άκομψο, γιατί; Γιατί πραγματικά αν θεωρήσουμε ότι όλοι κρινόμαστε, και εγώ ακόμα κρίνομαι από το κανάλι, και εσείς κρίνεστε από το κανάλι και από μένα, ακόμα μένουμε τέσσερις μήνες μπροστά.

Γιατί να θεωρήσω λοιπόν ότι κάποιος άνθρωπος μέσα μου έχει τελεσιδικήσει; Άντε να μιλήσω για μένα. Αν είναι ικανός ή όχι να συνεχίσει μαζί μου του χρόνου. Προσέξτε, υπάρχουν χημείες.

Το ικανός εννοώ να υπάρχει χημεία για να δέσει η ομάδα και να ταιριάξει. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ και τους πέντε που είστε εδώ ικανότατους, για να σας έχω κάνει

πρόταση και εγώ και κυρίως το κανάλι να σας εμπιστευτεί».

Εάν επιχειρήσει κάποιος να αποκρυπτογραφήσει τα λεγόμενά του τρία είναι τα βασικά σημεία:

Πρώτον δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τον ΑΝΤ1 κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει μετά το Πάσχα, δεύτερον εφόσον υπάρξει συμφωνία θα πρέπει η νέα ομάδα να επιλεγεί από κοινού από τον ίδιο και από το κανάλι και τρίτον θέλησε να καθησυχάσει και την τωρινή του ομάδα ώστε να είναι όσον το δυνατόν αποδοτικότερη και συνεκτική μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.