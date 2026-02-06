H Ελλάδα έδωσε το δυναμικό «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, παρελαύνωντας με περηφάνια στο στάδιο της Ιταλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η στιγμή καταγράφηκε και αναδείχθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στα social media.
Η ομάδα της Ελλάδας ταξίδεψε στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.
Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.
