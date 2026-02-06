Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας για το ντύσιμό της

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη χωρίς να έχει ιδέα για τον προορισμό της. Ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδώνης της έκανε δώρο ένα ταξίδι έκπληξη κρατώντας τον προορισμό μυστικό. Τα ρούχα που είχε πάρει μαζί της η influencer ήταν επιλογές της στυλίστριας της εταιρείας της με την οποία βρισκόταν σε συνεννόηση ο σύντροφος της Ιωάννας.

Παρά την προσπάθεια που όπως λέει κατέβαλε με την ενδυμασία, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία του Ριάντ γιατί το ρούχο που φορούσε είχε σκίσιμο στη γάμπα.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.

Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» αναφέρει η ίδια στο βίντεο που δημοσίευσε.

Διαβάστε ακόμα: Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Ντρέπεται και η ντροπή - Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι έχει στραβισμό»

Ιωάννα Τούνη | Instagram

«Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ» πρόσθεσε η Influencer.

Το ρούχο που φορούσε η Ιωάννα Τούνη όταν δέχτηκε την παρατήρηση | Instagram