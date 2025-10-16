Χειροπέδες στον Βιλντόζα και τη σύντροφό του: Ξυλοφόρτωσαν διασώστες στην Ιταλία

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση έβαλαν τον εαυτό τους ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς στη Μπολόνια της Ιταλίας, αφού επιτέθηκαν σε διασώστες ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με το ιταλικό «iL Resto del Carlino», ο Αργεντινός μπασκεμπολίστας και η Σέρβα βολεϊμπολίστρια, συνελήφθησαν από την ιταλική αστυνομία για επίθεση και ξυλοδαρμό των διασωστών το απόγευμα της Πέμπτης (16/10).

Το συμβάν ξεκίνησε όταν το ασθενοφόρο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Βίρτους Μπολόνια, θέλοντας να επιβεβαιώσει την οδό όπου βρισκόταν.

Γιατί τους όρμησε ο Βιλντόζα

Στον ίδιο δρόμο βρισκόταν οδηγός και ο Αργεντίνος άσος, φαίνεται ενοχλήθηκε από το ότι το ασθενοφόρο εμπόδιζε τον δρόμο, αναβοσβήνοντας τα φώτα του και εξακοντίζοντας απειλές.

Το περιστατικό θα είχε τελειώσει εκεί, αλλά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρήκε αργότερα ξανά στον δρόμο του το ασθενοφόρο, με ανοιχτά τα φώτα και τις σειρήνες του.

Ο Βιλντόζα φέρεται τότε να προσπάθησε να εμποδίσει «τσεκάροντάς» το με απότομα φρεναρίσματα, και με μανούβρες ώστε να μπει μπροστά του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να αποβιβαστεί και να ζητήσει τον λόγο από τον οξύθυμο Βιλντόζα, με τον Αργεντίνο γκαρντ να πιάνει από το λαιμό έναν από τους τραυματιοφορείς.

Μάλιστα, στο «πηγαδάκι» μπήκε και η Μιλίτσα Τάσιτς η οποία τράβηξε από τα μαλλιά ένα άλλο μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό αποκλιμάκωσε περιπολικό που έκανε εκείνη την ώρα περιπολία.

Ο Βιλντόζα όσο και η Τάσιτς φυσικά συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.