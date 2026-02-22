Χέιζ - Ντέιβις: «Σκουριασμένος, εκτός φόρμας, με τέσσερις ώρες ύπνο, αντί για δικαιολογίες βρίσκεις τον τρόπο»

Ο Αμερικανός φόργουρντ όχι μόνο βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο Final 8 αλλά έφτασε στο σημείο να κατακτήσει τον τίτλο του MVP του τελικού και να είναι κομβικός για το 22ο Κύπελλο Ελλάδας στην πράσινη τροπαιοθήκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μια ανάρτηση όπου μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε στο 100% τα όσα έζησε τα τελευταία 24ωρα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

