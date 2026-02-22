Η Ελένη Δήμου ήταν guest κριτής στο χθεσινό δεύτερο live του Just The Two Of Us με την αγαπημένη τραγουδίστρια να έχει μια έντονη στιχομυθία με τον Gio, ο οποίος ερμήνευσε μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη το τραγούδι «Της Γερακίνας Γιος», ενώ την ενόχλησή της για την αντίδραση του Gio στην κριτική της Δήμου έδειξε και η Καίτη Γαρμπή.

Μιλώντας η Ελένη Δήμου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», είπε:

«Δεν μου αρέσει καθόλου να κρίνω, θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Εγώ τραγουδάω και οφείλω να είμαι επιεικής με τους τραγουδιστές. Κατανοώ ότι είναι ένα πάρτι.

Θα σου πω κάτι και δεν θέλω να το κόψεις αυτό. Ένα παιδί που εμφανίζεται σε ένα ριάλιτι ή σε ένα πάρτι μπορεί να κόψει δουλειά από έναν καλό τραγουδιστή κι εμένα αυτό δεν το αντέχει η ψυχή μου, που τραγουδάω από τα 16 μου, 50 χρόνια.

Εγώ ζήτησα σεβασμό απέναντι στα είδη που υπηρετούμε και μας δίνουν να υπηρετήσουμε. Σεβασμό προς το πρόσωπό μου; Εγώ τον έχω κερδίσει με την πορεία και τα τραγούδια που μου εμπιστεύτηκαν».

J2Us: «Την είπαν» Δήμου και Γαρμπή στον Gio

Η όλη ένταση ξεκίνησε όταν ο Gio αντέδρασε στην κριτική της Ελένης Δήμου για τον τρόπο που είχε πει το τραγούδι. Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος, ενώ στη συνέχεια η Καίτη Γαρμπή δεν μάσησε τα λόγια της.

Ε. Δ.: Δεν ήταν καλό, βρε παιδιά. Δεν φτάνει να έχουμε μνήμες, θέλει και λίγο σεβασμό, είναι ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, δεν ήταν καλή στιγμή, λυπάμαι.

Gio: Σαν Ελληνοαμερικάνος που το είπα αυτό σήμερα νιώθω πολύ περήφανος που το είπα και νιώθω σαν να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα.

Ε. Δ.: εν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή.

Gio: Μου λέτε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή, τι εννοείτε; Τι θα προτιμούσατε να πούμε σήμερα; Ποια θα ήταν η σωστή στιγμή για σήμερα;

Ε.Δ.: Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά, αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα.

Από πλευράς της η Καίτη Γαρμπή δεν έκρυψε την ενόχλησή της με την αντίδραση του Gio απέναντι στους κριτές, ζητώντας να τους αντιμετωπίζει πιο ταπεινά.

«Εμένα μου έκανε εντύπωση η αντίδρασή σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Νομίζω ότι δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι.

Μιλάει δηλαδή η κα. Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, τώρα ο κ. Φασουλής και εσείς μιλάτε με τον φίλο σας εκεί. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε», είπε αρχικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Ο Νίκος Κοκλώνης προσπάθησε να το σώσει, λέγοντας πως ο Gio δεν καταλαβαίνει καλά τα ελληνικά, αλλά δεν έπεισε τη.. Γαρμπή, η οποία απάντησε με όλο νόημα:

«Άμα δεν το καταλαβαίνει, θα πρέπει να μας βλέπει πιο σοβαρά και όχι χαμογελαστά ειρωνικά. Βλέπω πώς μας αντιμετωπίζετε. Θα ήθελα να μας αντιμετωπίζετε πιο σοβαρά, πιο ταπεινά. Δεν έχουν να κάνουν αυτά που λέτε. ».

Η coach του Gio, Αγγελική Ηλιάδη, προσπάθησε επίσης να τον υπερασπιστεί, λέγοντας πως είναι «ευγενέστατος και σέβεται όλους τους ανθρώπους», αλλά και πάλι η απάντηση της Γαρμπή ήταν λιτή και δεν άφηνε περιθώρια για παρεξηγήσεις: «Θα το δούμε στην πορεία, Αγγελική μου».