Χέιζ-Ντέιβις: Τελειώνει και τυπικά η μεταγραφή του στη Χάποελ

Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις | Shutterstock
Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις στην Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ολοκληρωθεί, όπως σας έχει αποκαλύψει το Gazzetta.

Ωστόσο δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως ο Αμερικανός, έχει 24ωρη διορία προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση που του έχει κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

