Χέιζ-Ντέιβις: Τελειώνει και τυπικά η μεταγραφή του στη Χάποελ

Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις στην Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ολοκληρωθεί, όπως σας έχει αποκαλύψει το Gazzetta.
Ωστόσο δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως ο Αμερικανός, έχει 24ωρη διορία προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση που του έχει κάνει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»
- Αστυνομικοί στο θέατρο εν ώρα παράστασης – Η αντίδραση Χειλάκη και Μαξίμου
- Η διαφήμιση με τη Serena Williams στο ημίχρονο του Super Bowl που εξόργισε εκατομμύρια θεατές
- Ζερόμ Καλούτα: Έκλαψα στην Επίδαυρο γιατί είχα μέσα μου ένα «μαμά τα καταφέραμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.