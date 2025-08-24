«Hill Dickinson»: Το νέο «σπίτι» της Έβερτον συστήνεται στον κόσμο της Premier League

Για δεκαετίες ολόκληρες η γειτονιά Vauxhall, βόρεια του κέντρου του Λίβερπουλ, αποτελούσε μια νεκρή ζώνη για τους κατοίκους της περιοχής. Παρά την ιδεατή του θέση δίπλα στον ποταμό Mersey, τα ένδοξα χρόνια όπου η περιοχή έσφυζε από ζωή ως ζωτικό κέντρο κατά την Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία είχαν περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.

Ως μέρος των Liverpool Docks, που αποτέλεσαν την καρδιά της ναυτιλιακής και εμπορικής ιστορίας της πόλης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, έλαμψε όσο ποτέ άλλοτε, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στο εμπόριο άνθρακα σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία. Στα χρόνια που ακολούθησαν ωστόσο η περιοχή έγινε έρμαιο του χρόνου, μια εγκαταλελειμμένη ζώνη για δεκαετίες.

